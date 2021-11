Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst kostet Sachsen mehrere hundert Millionen Euro. Wie Finanzminister Hartmut Vorjohann am Montag mitteilte, kommen auf den Freistaat Sachsen in den nächsten beiden Jahren Mehrkosten von fast 200 Millionen Euro zu.

Das Finanzministerium in Dresden rechnet demnach mit etwa 85 Millionen Euro im Jahr 2022 und etwa 112 Millionen Euro im Jahr 2023 Mehrkosten gegenüber dem aktuellen Jahr. Für das nächste Jahr sei vorgesorgt, die Summe für das Jahr darauf werde im Zuge der anstehenden Haushaltsberatungen eingeplant, so Vorjohann. "Tariferhöhungen sind immer eine dauerhafte Last für die Zukunft und dies bei bereits vorhandenen Deckungslücken im kommenden Doppelhaushalt", sagte er am Montag.