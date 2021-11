Die Tarifverhandlungen für die mehr als 40.000 Beschäftigten im sächsischen Groß- und Außenhandel werden seit Freitagmittag fortgesetzt. In den vergangenen Tagen hatte die Gewerkschaft Verdi mit Warnstreiks ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Es gab diverse Arbeitsniederlegungen, unter anderem in Dresden, Nossen und Großweitzschen bei Döbeln.

Verdi-Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago sagte, die Auseinandersetzung habe sich heftig zugespitzt. "Wir haben im Großhandel in Sachsen eine ganz besondere Situation. Seit Jahren kritisieren wir, dass die Löhne in Sachsen deutlich niedriger liegen als in den benachbarten Ländern. Deshalb müssen die Löhne überdurchschnittlich erhöht werden." Die Arbeitgeber wöllten dagegen nach wie vor ein Billiglohnland Sachsen, so der Verhandlungsführer. Das mache die Leute wütend und treibe sie auf die Straße.