In Sachsen haben am Montag die Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel und genossenschaftlichen Großhandel begonnen. Die Gewerkschaft Verdi geht mit der Forderung in die Gespräche, alle Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um einen Euro je Arbeitsstunde anzuheben. Damit sollen die Beschäftigten in den unteren Lohngruppen stärker profitieren und die Einkommen nicht weiter auseinanderdriften, sagte Verdi-Fachbereichsleiter Jörg Lauenroth-Mago MDR SACHSEN. Auf einen "Ecklohn" berechnet gehe es um ein Plus von etwa sechs Prozent.

Sonderforderung für Kommissionierer

Zusätzlich zu dieser Forderung will Gewerkschaft einen sogenannten "Sachsenzuschlag" für Kommissionier-Tätigkeiten. Dieses auch "Picken" genannte Zusammenstellen bestellter Waren in Großlagern für die Lieferung wird laut Verdi in Sachsen schlechter bezahlt als in fast allen anderen Tarifgebieten in Deutschland. Derzeit erhalte ein Kommissionierer so wenig Lohn, dass er nach 45 Jahren Arbeit nur eine knapp über Grundsicherung liegende Rente erhalte.

Arbeitgeber wollen Nullrunde

Auf der Arbeitgeberseite geht der Landesverband des Sächsischen Groß- und Außenhandels/Dienstleistungen "SGA" ohne ein Angebot in die Tarifgespräche. Sie strebt zumindest für dieses Jahr eine Nullrunde an, wie Geschäftsführer Karsten Zobel MDR SACHSEN sagte. Er verwies darauf, dass es wegen der Corona-Krise in seiner Branche neben einigen Gewinnern, wie dem Lebensmittel-Großhandel, auch zahlreiche Verlierer gebe, darunter im Gastro-Bereich. Einige Unternehmen hätten sogar Probleme, die für das vergangene Jahr vereinbarte Tarifsteigerung gegenzufinanzieren. Die Gewerkschaft sieht dagegen ihre Forderungen als berechtigt an.

Täglich leisten unsere Kolleginnen in den Betrieben herausragende und anspruchsvolle Arbeit. Eine deutliche Tariferhöhung ist ein Zeichen der Anerkennung ihrer Arbeit. Sylke Hustan Verdi-Verhandlungsführerin

Niedrige Tarifbindung

Im sächsischen Groß- und Außenhandel sind beiden Seiten zufolge zwischen 40.000 und 45.000 Menschen beschäftigt. Verdi zufolge wird etwa ein Drittel nach Tarif bezahlt. Der Groß- und Außenhandelsverband spricht von etwa 15 Prozent Tarifbindung. Nach seinen Angaben gibt es etwa 1.700 Firmen in der Branche in Sachsen, von großen Unternehmen wie Metro und Edeka bis hin zu kleinen Spezialanbietern mit ein bis zwei Mitarbeitern. Die meisten Beschäftigten arbeiten demnach in Vollzeit. Minijobber wie im Einzelhandel gebe es kaum.