Nur wenige Tage nach dem Start droht der Skisaison in Sachsen eine längere Pause. Vor etwa einer Woche startete im größten Skigebiet Sachsens auf dem Fichtelberg in Oberwiesental die Saison. Doch das aktuelle Wetter vermasselt selbst eingefleischten Skifans den Spaß: "Bei dem jetzigen Regen kommen immer weniger Gäste und die sind nach etwa einer Stunde pudelnass. Das ist alles nicht schön", sagte der Chef der Fichtelberg Schwebebahn, René Lötzsch. Am Donnerstag lief hier schon nur noch ein Lift.

Durch Niederschlag und Wind werde zudem die Schneedecke auf der Piste immer weicher, sie könne bei Temperaturen von deutlich über Null Grad auch nicht präpariert werden, sagt Lötzsch. Am Freitag wolle er den Betrieb noch versuchen aufrecht zu halten, am Sonnabend müsse er dann sicher pausieren. "Regen und 6 Grad plus, das ist für den Schnee das Schlechteste, was passieren kann. Schade um die schönen Pisten, die wir in mühevoller Arbeit angelegt hatten."