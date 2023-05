Die Linke in Sachsen hat in der Aktuellen Debatte im Landtag mehr Eingriffe des Staates im Wohnungsmarkt verlangt. Die Sachsen würden sich das mehrheitlich wünschen, begründete Linken-Abgeordnete Juliane Nagel das Thema und bezog sich auf das Ergebnis einer Umfrage. Diese hatte die "Sächsische Zeitung" beauftragt. Zudem litten Mieter in Dresden und Leipzig unter hohen Mieten, Eigenbedarfskündigungen und fehlenden Sozialwohnungen. "Wir sagen, der Staat muss ran. Der Markt regelt das nicht", sagte Nagel.