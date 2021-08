Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützt Feuerwehren des Landes Hessen und der Region Bonn (NRW), die zu den Waldbränden in Griechenland ausrücken. Das THW leiste mit 14 Experten vor Ort Hilfe in den Bereichen Logistik sowie Materialerhaltung und -instandsetzung im Auftrag der Bundesregierung, teilten die Helfer am Mittwoch mit.

So sei in der Einsatzmannschaft ein erfahrener THW-Helfer aus Sachsen, der bereits bei vielen Auslandseinsätzen tätig war, hieß es. Nähere Details zu dem Mann wurden nicht mitgeteilt. Für Rückfragen war das zuständige THW in Altenburg am Mittwochmittag nicht zu erreichen.

Hilfe im In- und Ausland auf Anforderung