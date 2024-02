Im Vorfeld der Kundgebung teilte das Aktionsbündnis mit: "In Zeiten, in denen Rechte erstarken und unsere Demokratie angreifen, ist es wichtig, dass die Brandmauser gegen Rechts klar aufrechterhalten bleibt." Das frdern wir von allen Parteien des demokratischen Spektrums, denn klar ist doch: auf Rechtsruck mit Rechtsruck zu antworten ist keine Lösung!", so eine Organisatorin der Demonstration.

Hintergrund: Seit Mitte Januar kommen Bürgerinnen und Bürger regelmäßig zu großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus zusammen. Am vorletzten Januar-Wochenende waren in Dresden etwa 40.000 Menschen unter dem Slogan "Zusammen gegen Rechts" auf die Straße gegangen. Parallel demonstrierten in Leipzig etwa 60.000 Leute, in Chemnitz waren es 15.000. Auch in kleineren sächsischen Städten kam es an dem Wochenende und später immer wieder zu Kundgebungen.



Auslöser der Protestwelle war eine "Correctiv"-Recherche über ein Treffen von AfD-Vertretern mit Rechtsextremisten Ende November. Dabei war den Angaben zufolge über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen worden. Schauplatz der Kundgebung an diesem Sonnabend in Dresden ist der Theaterplatz vor der Semperoper. Auf diesem Platz hatte sich jahrelang die islam- und fremdenfeindliche Pegida-Bewegung versammelt.