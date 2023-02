Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sagt anlässlich der ersten Jährung des russischen Angriffs auf die Ukraine: "Es ist kaum vorstellbar, was die Menschen in der Ukraine durchleben müssen. Der Krieg zwang und zwingt Millionen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Gut 50.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, darunter viele Frauen mit Kindern, sind in Sachsen untergekommen. Man fühlt sich hilflos angesichts dieses Schreckens: Krieg mitten in Europa gepaart mit dem Leiden so vieler Menschen."

Am Vormittag sind Friedensbanner am Chemnitzer Rathaus angebracht worden. Sie hängen am Rathaus, an und in der Galerie Roter Turm, an der Oper und in der Jakobi-Kirche. "Durch das Stefan-Heym-Jugendkunstprojekt sind wir in ganz Sachsen unterwegs. Im vergangenen Jahr sind 46 neue Banner entstanden, neun im André-Gymnasium Chemnitz, sieben in der Annen-Oberschule, jeweils fünf im Pestalozzi-Förderzentrum und in der Entdecker-Schule. Die Montessori-Schule hat mit 13 neuen Bannern wieder den größten Anteil beigesteuert und im Gymnasium Zwönitz wurden sieben Banner gestaltet. Durch die sechs Workshops in ganz unterschiedlichen Schulen ist eine große Vielfalt der Meinungen entstanden", sagt Gerald Richter von der Bürgerinitiative Aktion, der Initiator des Kunstprojektes.