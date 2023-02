Zum Jahrestag des Angriffskriegs auf die Ukraine sind in Sachsen zahlreiche Veranstaltungen geplant. So sind in Leipzig und Dresden Demonstrationen angemeldet. Doch auch in vielen anderen Städten finden Aktionen statt. So ruft zum Beispiel das Sozialforum Bautzen dazu auf, den Hauptmarkt mit Teelichtern zum Leuchten zu bringen.



Friedensgebete gibt es unter anderem in der Jacobikirche in Freiberg, in der Stadtkirche Eibenstock und in Görlitzer Kirchen. In Chemnitz rufen die Organisatoren des European Peace Ride, der Neuauflage der Friedensfahrt, im Rahmen der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 zu einer Rad-Demonstration für den Frieden auf.