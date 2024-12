Laut Hörügel ist der zentral organisierte telefonische Notfalldienst für Kleintiere seit drei Jahren in Schleswig-Holstein sowie seit einem Jahr in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Saarland erfolgreich im Einsatz. Dieses Fazit sei Ansporn, den tierärztlichen Notfalldienst auch in Sachsen zu verbessern und ab 2025 auf neue Füße zu stellen, hieß es in der amtlichen Mitteilung.