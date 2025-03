In Delitzsch diskutieren Tierschützer und Vertreter der Kommunen über eine Katzenschutzverordnung für Sachsen. Mehr als 50 Tierschutzvereine sowie Vertreter von Veterinär- und Ordnungsämtern kommen hier am Samstag nach Angaben Tierschutzorganisation Peta zusammen. Peta, die das Treffen organisiert hat, fordert die sächsisches Landesregierung dazu auf, eine landesweite Katzenschutzverordnung einzuführen.

Die Katzenschutzverordnung ist in Paragraf 13b des Deutschen Tierschutzgesetzes verankert. Ein entscheidender Punkt ist dabei, die Anzahl freilaufender Katzen durch Kastration zu verringern. Freigänger- und heimatlose Katzen müssen in dem Gebiet verpflichtend kastriert werden, in denen die Verordnung gilt. Damit soll das Leid von wild lebenden Katzen vermieden werden, um die sich keiner kümmert.