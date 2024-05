Die Linke hat mehr Engagement für den Tierschutz verlangt und Missstände angeprangert. Zwar stehe Tierschutz als Staatsziel in Sachsens Verfassung und im Grundgesetz. Die Realität sehe aber anders aus, sagte Parteichefin Susanne Schaper im Landtag. "Der illegale Tierhandel ist eine Milliardenindustrie und ein attraktives Geschäft für Kriminelle. Hinter den Bildern niedlicher Hundewelpen stecken eine grausame Maschinerie skrupelloser Zuchtfabriken und unsägliches Leid der Elterntiere", betonte Schaper.

Parteivorsitzende der Linken in Sachsen

"Eine Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft Tierschutz ist ebenso notwendig wie die Durchsetzung des Qualzucht-Verbots." In Staatsanwaltschaften werde Tierschutz offenbar als Bagatelle angesehen. Schaper sagte, dass von im Vorjahr 272 angezeigten Verstößen gegen den Tierschutz nur zehn vor Gericht als Straftat verhandelt worden.

Thomas Prantl von der AfD sprach sich auch dafür aus, den illegalen Welpenhandel zu unterbinden. Aber Prantl verwies auf Regeln der Europäischen Union, die gerade diskutiert würden. "Schauen wir mal, was da kommt." Kontrollen an den Grenzen würden in Zusammenarbeit mit Polen und Tschechien auch schon stattfinden.