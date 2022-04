Immer wieder gibt es aber auch Einsätze, weil Menschen ihre tierischen Begleiter loswerden wollten. So zogen Streifenpolizisten eine verletzte Katze, die in einer zugeschnürten Plastiktüte entsorgt wurde, aus einer gelben Tonne. Manchmal kommt es auch zu Unfällen zwischen Mensch und Tier. In einem Fall konnte ein Waldkauz gerettet werden, der nachts gegen ein fahrendes Auto geprallt war.

Andreas Rümpel vom Landesfeuerwehrverband Sachsen sieht Unterschiede beim Umgang mit Tieren zwischen Stadt und Land. "Auf dem Land würde man einen Tierkadaver selbst mit der Schaufel entsorgen, in der Stadt wird die Feuerwehr gerufen." Auf dem Land sei der Überlebenskampf von Tieren ganz natürlich. Aber auch in Wohn- und Siedlungsbereichen müsse man immer damit rechnen, dass Katze, Hund oder der Kanarienvogel in Gefahr sind. Selten müssten Schweine oder Rinder gerettet werden, was schwierig sei. "Ein in Panik geratenes Tier kann Schäden verursachen und sogar eine Gefahr für die Feuerwehr werden.", so Rümpel. Spezielle Tierretter gebe es nicht, aber in der Grundausbildung werde zu dem Thema informiert. "Wir improvisieren dann und schauen."