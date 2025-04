Die Versuche dienen zur Grundlagenforschung, der Überführung von Forschungserkenntnissen im medizinischen Bereich aus dem Labor in die Anwendung in der Klinik sowie dem Artenschutz. Sie sind zudem Teil der Aus- und Weiterbildung an Universitäten, etwa im (Tier-)Medizinstudium. Beispielsweise führten Forscher der TU Dresden bei einem Projekt zur Optimierung mechanischer Beatmung, die bei akutem Lungenversagen (ARDS) und auch bei schweren Fällen von COVID-19 vielfach zum Einsatz kommt, Versuche an Schweinen durch.