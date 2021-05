Wer sich entschließen sollte, am Wochenende im Lausitzer Seenland einen der vielen Seen zu umrunden, sollte auf seltene Vögel, Insekten und Schmetterlinge "wie den Trauermantel, Schachbrett- oder Distelfalter achten", rät Blanka Funke. Fürs Zittauer Gebirge empfiehlt sie einen Ausflug auf den höchsten Berg - die Lausche.

Wandern, genießen und klar – auch den Picknickkorb auspacken! Ich jedenfalls bin am liebsten in der Heimat unterwegs.

Hörfunkreporterin Barbara Brähler aus Leipzig empfiehlt: "Mit dem Fahrrad nach Leipzig-Liebertwolkwitz zu 'Ernte Mich' Dort gibt es am Sonntag einen schönen kleinen Hofmarkt mit Jungpflanzen-Verkauf." Lokale Produzenten bieten hungrigen Radlern Essen zum Mitnehmen an. "Davor oder danach kann man noch am Cospudener See halt rasten. Und die Köstlichkeiten am See verspeisen.