Yee-haw! Wenn dieser Ruf durch Radebeul schallt, wissen Fans Bescheid: Es sind wieder Karl-May-Festtage. Dieses Mal wird ab Freitag nach Himmelfahrt ein großes Jubiläum gefeiert: Die 30. Ausgabe. Drei Tage lang verwandelt sich der Lößnitzgrund in Radebeul wieder in eine Wild-West-Landschaft wie in Karl Mays Geschichten. Die Band "Truck Stop" eröffnet das lange Wochenende am Freitagabend. Am Sonnabend und Sonntag treten weitere Countrybands stilecht auf, versprechen die Veranstalter. Natürlich schnauft auch der Santa-Fe-Express wieder los. Ob und wo die Outlaws am Bahndamm lauern werden? Wer in die Westernstadt kommt, wird es erleben. Die Anreise mit dem Nahverkehr wird empfohlen, weil Parkplätze rar sind.