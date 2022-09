Abschied von Elizabeth II. Mein Schottland-Urlaub, die Queen und ich

Die Königin und die Politik

Wir entscheiden uns zu "trödeln". Endlich angekommen, werfen wir einen Blick in die TV-Live-Berichterstattung von der meilenlangen Trauerschlange vor der St.-Giles-Cathedral - und blasen den geplanten Abend in der Innenstadt ab. Auch am Folgetag bewegen wir uns nur in den äußeren Stadtbezirken. Dennoch kommen wir dabei der toten Königin in die Quere. Wir geraten mitten in die beginnenden Straßensperrungen für den Weitertransport des Sargs von und mit Elizabeth II. zum Flughafen von Edinburgh und von dort nach London. Unglaublich, wie viele Helfer dafür mobilisiert wurden - alle zehn Meter steht jemand in einer gelben Weste.



Die Zeit im Stau nutzen wir zum Philosophieren und Mutmaßen: Ist die Aufbahrung in Edinburgh nur der Tatsache geschuldet, dass die Königin in Schottland starb oder auch ein politisches Zeichen? Schließlich sind die Unabhängigkeitsbestrebungen in diesem britischen Landesteil sehr stark - was Elizabeth II. nicht guthieß, auch wenn sie öffentlich nie direkt Kritik übte. Im schon seit Jahren festgelegten Protokoll für die Abläufe nach ihrem Tod war der "öffentliche Zwischenstopp" des Sarges mit der Queen in Edinburgh eigentlich nicht vorgesehen... 24 Stunden war der Sarg von Queen Elizabeth II. in der St.-Giles-Cathedral in Edinburgh aufgebahrt. Bildrechte: MDR/Stephan Tittel

Schottland trauert

Dann ist sie weg aus Schottland, die Queen, und mit ihr verlagern sich das Geschehen und die Berichterstattung nach London. Wir dagegen bleiben in Edinburgh und spüren dort die Nachwehen der dortigen Trauerfeierlichkeiten. Der Besuch der ehemaligen königlichen Yacht "Britannia" fällt ins Wasser. Wir erfahren, dass das Schiff - obwohl inzwischen ein Museum - immer noch als königliche Residenz zählt und diese bis zum Tag der Beisetzung der Queen geschlossen bleiben.



Das gilt somit auch für den Holyrood Palace in Edinburgh, an dem wir am vorletzten Tag unseres Schottland-Aufenthalts vorbeilaufen und erleben, wie immer noch Menschen am Zaun Blumen und persönliche Briefe niederlegen. An der geöffneten St.-Giles-Cathedral gibt es eine Schlange, obwohl der Sarg inzwischen in London öffentlich aufgebahrt ist. In fast jedem Geschäft, das wir betreten, hängt nahe dem Eingang ein Porträt von Elizabeth der II., verbunden mit einer kurzen Trauerbekundung und dem Hinweis, dass am Tag ihrer Beisetzung nicht geöffnet wird. Blumen, Kränze, Stofftiere, Briefe, gemalte Bilder, Gedicht, selbst Pfund- und Penny-Münzen mit dem Bild der Queen legten die Menschen zum Gedenken vor ihrer Residenz in Edinburgh nieder. Bildrechte: MDR/Stephan Tittel

Die Royals und die Medien

Das britische Fernsehen hat sich inzwischen langsam in Richtung Alltagsprogramm zurückgearbeitet. Es gibt wieder Filme, Serien und Unterhaltungsshows. Aber die 70 Amtsjahre der Königin geben genug Stoff her, um allein bei der BBC weiter mindestens die Hälfte des Tages zu füllen.



Am letzten Tag unseres Aufenthalts auf der Insel sind die Programme deutlich in seichtere Gewässer abgedriftet. Den biographischen Reportagen über Elizabeth II., den politischen Veränderungen in ihrer Amtszeit und dem Wandel des Vereinigten Königreichs in diesen Jahrzehnten folgt inzwischen Dokumentationen wie "Die Queen und ihre Leidenschaft für Pferde", "Die Corgies der Queen" und ähnliches. Es ist fast eine Erleichterung, diesem medial-royalen Dauerbeschuss zu entkommen. Die Queen war auch als begeisterte Hunde- und Pferdezüchterin bekannt. Bildrechte: dpa

Ein letztes Mal "God save the Queen"