Wenn eine Babyleiche gefunden wird, sind Medienecho und Anteilnahme der Menschen groß. Aber was ist mit den Müttern, die so eine Tat begehen? Bildrechte: IMAGO

Ende März ist bei Mügeln im Landkreis Nordsachsen ein totes Baby gefunden worden. Seitdem versuchen Ermittler herauszufinden, was genau geschah und wer das Neugeborene in einem Wäldchen abgelegt hat. Auf Zeugenaufrufe der Polizei gab es nach Angaben der Staatsanwaltschaft Leipzig erste Hinweise. "Es waren aber nicht so viele. Der entscheidende Hinweis war noch nicht dabei", sagte eine Sprecherin auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Die Hintergründe würden weiter ermittelt.

Warum tötet eine Mutter ihr Baby?

Auch wenn vieles im Fall des toten Babys in Mügeln noch unklar ist, MDR SACHSEN berichtet immer wieder über getötete Säuglinge. Die Fallanalytiker des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) sagen zu Kindstötungen nach der Geburt: "Am häufigsten passt die Schwangerschaft nicht in den Lebensalltag der Frau. Die Mutterschaft stellt für sie aus unterschiedlichsten Gründen ein unlösbares Problem dar." Am häufigsten fänden sich dafür psychosoziale Gründe und oder ein Gefühl der Überforderung.

Die Kindesmütter glauben, sich mit ihrer ungewollten Schwangerschaft niemandem anvertrauen zu können. Analytiker der operativen Fallanalyse LKA Sachsen

Leugnen und verdrängen

In der Folge verdränge die Frau entweder die Schwangerschaft oder entscheide sich dafür, die Schwangerschaft gar nicht wahrzunehmen. Zwangsläufiger Effekt: "Es erfolgt kein Beziehungsaufbau, keine emotionale Bindung zum Kind im Mutterbauch." Ermittler haben festgestellt, dass Kindsmütter häufig ganz bewusst ihr Aussehen und Verhalten verändern, um die Schwangerschaft zu vertuschen. Wenn sie beispielsweise auf die Schwangerschaft angesprochen werden, lieferten sie scheinbar plausible Erklärungen für die Gewichtszunahme. Ärzte oder Beratungsstellen suchen solche Kindsmütter nicht auf.

Am Ende steht nach der Geburt die Tötung des Neugeborenen durch aktives Handeln, erklären die Fallanalytiker des LKA. Weil die Schwangerschaft bis zum Schluss verdrängt und geleugnet werde, kämen andere Optionen, wie eine Freigabe zur Adoption, anonyme Geburt oder Ablage in einer Babyklappe eher nicht in Betracht.

Die Tötung des Neugeborenen ist das traurige Ende eines langen Prozesses der nicht gewollten und meist vertuschten Schwangerschaft und der aus Sicht der Kindsmutter damit einhergehenden unlösbaren Probleme. LKA Sachsen

Ganz normale Frauen - und ein typisches Merkmal

Die Frage, welche Frauen ihre Neugeborenen töten, hat eine Analyse des Deutschen Jugendinstituts beantwortet. Darin heißt es zur Tötung von Neugeborenen, was in der Fachsprache Neonatizid genannt wird: "Die allermeisten Frauen, die Neonatizide begangen haben (...), sind ganz normale Frauen. Das zentrale Merkmal bei fast allen Neonatiziden ist eine verdrängte bzw. verheimlichte Schwangerschaft."

So häufig werden Säuglinge getötet