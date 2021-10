Tourismus Sachsen soll Reiseziel Nummer eins für Mountainbike-Touristen werden

Sachsen will mehr Touristen mit Radsportangeboten in den Freistaat locken. Eine neue Anlaufstelle soll Städten und Regionen helfen, Mountainbike-Angebote zu entwickeln, auszubauen und zu vermarkten. Tourismusministerin Barbara Klepsch will damit an erfolgreiche Projekte wie das TrailCenter Rabenberg oder die Bikewelt Schöneck anknüpfen. Touristen soll damit auch eine Alternative zum Wintertourismus geboten werden.