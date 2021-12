Tourismus Drastischer Einbruch - fast 50 Prozent weniger Touristen in Sachsen

Hauptinhalt

Die Corona-Pandemie lässt die Tourismuszahlen im Freistaat weiter abwärts rutschen. Das hat der Landestourismusverband am Dienstag bekanntgegeben. Es ist damit das zweite Jahr in Folge, in dem sich die coronabedingten Einschränkungen und Schließungen mit deutlichen Rückgängen bemerkbar machen.