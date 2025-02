Leipzig hat im vergangenen Jahr so viele Touristen gezählt wie nie zuvor. Im Jahr 2024 reisten erstmals mehr als zwei Millionen Gäste in die Messestadt, teilte der Tourismusverband Leipzig Region mit und verwies dabei auf Zahlen des Statistischen Landesamtes. Die Zahl der Übernachtungen sei auf auf 3,8 Millionen gestiegen.

Neben Kultur- und Städtereisenden spielten auch Geschäftsreisende eine bedeutende Rolle beim Wachstum. Die Fußball-Europameisterschaft mit Spielen in Leipzig habe eine besondere Rolle beim Zuwachs gespielt. Das Turnier lockte demnach viele internationale Gäste an, besonders aus den Niederlanden , Österreich und Italien . Auch viele US-Amerikaner und Polen besuchten Leipzig.

Im Vergleich zu 2019 ist die Zahl der Übernachtungen in Leipzig um sechs Prozent gestiegen. Die durchschnittliche Zimmerauslastung in Hotels mit mindestens 25 Zimmern lag 2024 demnach bei 64,5 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es 63,2 Prozent.

In der 100 Kilometer Luftlinie entfernten Landeshauptstadt Dresden gingen die Übernachtungszahlen dagegen zurück. Im Vergleich zum Vor-Coronajahr 2019 waren es 1,5 Prozent weniger Übernachtungen in Dresden.



Trotzdem lag die Gesamtzahl der Übernachtungen in der Elbestadt 2024 mit rund 4,6 Millionen weiterhin über der von Leipzig.