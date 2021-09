Ob Trabi oder Moped - vor dem Start gilt es, den Hahn zu öffnen, damit der Treibstoff ungehindert in den Vergaser gelangen kann. Einige schwärmen immer noch von der Schlichtheit so eines Trabi-Zweitaktmotors. "Man hat alles selber machen können. Nicht wie heute, so viel Elektronik. Da kannst du nichts mehr machen. Am Trabant habe ich damals mit meinem Kumpel zusammen Motor und Getriebe komplett alleine gewechselt. Wenn Sie in den Trabi reinschauen und mit dem Hammer mal kurz dagegen hauen, dann ging der, dann sprang der an", erinnert sich ein Trabifreund und Bastler.