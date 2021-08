Sachsen will seinen Bürgern künftig weitreichenden Zugang zu amtlichen Informationen gewähren. Das Kabinett habe dem ersten Entwurf des sogenannten Transparenzgesetzes zugestimmt, sagte Justizministerin Katja Meier (Grüne) am Dienstag. Nun folgt die Anhörung unter anderem von Verbänden - nach einer erneuten Kabinettsbefassung soll dann der Landtag abstimmen. In Kraft treten soll das Gesetz, das bereits im Koalitionsvertrag vereinbart worden war, im Januar 2023.