Normalerweise sollten Sachsens Flüsse jetzt im Frühjahr gut gefüllt sein. Doch aktuell führen sie im Schnitt 50 Prozent weniger Wasser als sonst zu dieser Zeit üblich, sagt Petra Walther vom Landesamt für Umwelt und Geologie. An einigen Pegeln würde sogar schon Niedrigwasser gemessen. Petra Walther und ihre Kollegen erfassen täglich an Dutzenden Messstellen im Freistaat, wie es mit dem Wasser in Sachsen bestellt ist. In ihren Wochen- und Monatsberichten lässt sich mit Daten belegen, dass ein paar nasse Monate nicht ausreichen, um den fehlenden Niederschlag der trockenen Vorjahre auszugleichen.

Grundwasser fehlt in Flüssen

Der März, in dem bisher nur etwa 15 Prozent der üblichen Regenmenge gefallen ist, hat dies wieder gezeigt. Dass die Wasserpegel der Flüsse bei fehlendem Niederschlag so schnell sinken, liege auch am niedrigen Grundwasserstand, erklärt Petra Walther: "In die Flüsse fließt vom Grundwasser immer noch etwas dazu. Aber wenn der Grundwasserstand zu niedrig ist, dann kann eben auch nichts dazu kommen."

"Unsichtbarer Schatz"

So passt das Motto des Weltwassertages 2022, der jedes Jahr am 22. März begangen wird, auch in Sachsen gut: "Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz" heißt es in diesem Jahr. Denn die kostbare Ressource tief unter der Erde werde knapp, sagt der sächsische Umweltminister Wolfram Günter anlässlich des Weltwassertages.

Leider können wir auch in Sachsen nicht mehr davon ausgehen, dass Grundwasser flächendeckend jederzeit zur Verfügung steht. Drei Dürrejahre in Folge haben in Sachsen zu einer historischen Grundwasserdürre geführt. Wolfram Günther Sächsischer Umweltminister

Grundwasserspeicher füllen sich nur langsam