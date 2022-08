Das Trinkwasser in Sachsen hat im Prinzip zwei Schwerpunkte. Einmal sind es Wasserspeicher, die von der Landestalsperrenverwaltung Sachsen verwaltet werden. Die sind im Wesentlichen im Erzgebirge. In anderen Regionen, wie zum Beispiel in Dresden, ist ein Teil Uferfiltration und ein Teil Grundwasser. Ein weiterer Teil kommt aber auch aus Speichern nach Dresden, während im Leipziger Raum fast das gesamte Trinkwasser aus Grundwasser gewonnen wird.

Es wurde jetzt auch versucht, Insellösungen zu vermeiden, sodass man Wasser aus verschiedenen Bereichen zusammenführen kann, wenn irgendwo in einem bestimmten Bereich große Not ist. Man muss aber natürlich klar sagen, wenn die Situation noch länger so geht, kann das durchaus dazu führen, dass in gewissen Bereichen die Wassermenge so knapp wird, dass halt reagiert werden muss.