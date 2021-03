Vier Umweltverbände fordern eine deutsche Unterstützung der Klage Tschechiens gegen den Ausbau des polnischen Braunkohletagebaus Turów. In einem offenen Brief wenden sich BUND Sachsen, Greenpeace, ClientEarth und die Grüne Liga an Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer. Er solle sich dafür stark machen, dass die Bundesregierung einen gemeinsamen Rechtsweg vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) unterstützt.

Erste Klage wegen Umweltvergehens vor dem EuGH

Tschechien hatte im Februar eine Klage eingereicht. Das Außenministerium in Prag erklärte, für Zehntausende Tschechen im Grenzgebiet habe der Abbau negative Folgen für ihre Lebensqualität. Deutschland hat zwei Monate Zeit, dem Verfahren beizutreten. Der Tagebau im äußersten Südwesten Polens liegt dicht an der Grenze zu Tschechien und Sachsen.

Bildrechte: dpa Der Kohleabbau im Dreiländereck gefährdet die Gesundheit von Menschen in Polen, Tschechien und Deutschland. Der Tagebau Turów gräbt in der gesamten Grenzregion das Wasser ab. Auch die Betroffenen in Ostsachsen haben ein Recht auf eine intakte Umwelt. Ministerpräsident Kretschmer muss sich deshalb für eine grenzüberschreitende Lösung einsetzen. Karsten Smid Greenpeace

EU-Recht verletzt

Die Menschen im Dreiländereck hätten ein Recht darauf, "dass negative Auswirkungen des Tagebaus auf Gesundheit und Wohnraum umfassend geprüft und eingegrenzt werden", schreiben die Umweltverbände. Der Weiterbetrieb des Tagebaus verletze EU-Recht. Auch auf deutscher Seite werde der Tagebau Auswirkungen auf das Leben in der Region Zittau haben.

Bildrechte: Prof. Felix Ekardt Die polnischen Behörden haben die Genehmigung vom Tagebau Turów im Hauruck-Verfahren verlängert, ohne die Einwände aus Tschechien und Deutschland ausreichend zu berücksichtigen. Deutschland sollte deshalb gemeinsam mit Tschechien eine Klärung vor dem Europäischen Gerichtshof suchen. Nimmt man das Pariser Klima-Abkommen ernst, ist ohnehin kein Raum für Tagebau-Erweiterungen. Felix Ekardt BUND Sachsen

Tschechien wirft Polen vor, EU-Recht zu verletzen

Der Betreiber, ein polnischer Energiekonzern, will den Tagebau im Dreiländereck mit einer Verlängerung der Abbaugenehmigung bis ins Jahr 2044 bewirtschaften. Der Konzern ist mehrheitlich im Besitz des polnischen Staates. Tschechien wirft der Regierung in Warschau vor, bei der Genehmigung der Ausbaupläne gegen die EU-Richtlinie zur grenzüberschreitenden Prüfung der Umweltverträglichkeit verstoßen zu haben. Zudem seien der Öffentlichkeit im Nachbarland der Zugang zu Informationen und eine Beteiligung am Verfahren verwehrt worden.

Zittau reicht Beschwerde ein