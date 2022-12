Tschechien gewinnt seine Energie zu großen Teilen aus Kohle, Kernkraft und Erdgas. Dabei war das Land zu 100 Prozent von russischen Gasimporten abhängig. Gas galt als günstige Alternative zur Kohle. Zahlreiche Haushalte tauschten Öfen gegen Gasheizungen aus und erleben plötzlich seit dem Krieg Russlands in der Ukraine Preisexplosionen. Energieintensive Unternehmen wie die Glasmacher in Harrachov berichten von einer Verzehnfachung ihres bisherigen Energiepreises.

In Zukunft will Tschechien weniger von fossilen Brennstoffen abhängig sein und laut dem nationalen Energieplan weniger Emissionen produzieren. Premierminister Petr Fiala kündigte sogar an, den Kohleausstieg auf 2033 vorzuziehen. Aktuell sucht Tschechien aber als kurzfristige Übergangslösung nach neuen Bezugsmöglichkeiten für Gas und forciert den Bau einer Pipeline zum polnischen LNG-Terminal an der Ostsee. Außerdem einigte man sich mit Deutschland enger zusammenarbeiten für mehr Energiesicherheit.