Die Vereinbarung sieht vor, dass pro Jahr bis zu 100 Studentinnen und Studenten aus Deutschland an dem sechsmonatigen Austauschprogramm in Taiwan teilnehmen. In dieser Zeit bilden sich die angehenden Fachkräfte zum Thema Halbleiter an taiwanesischen Universitäten weiter und machen ein zweimonatiges Praktikum, darunter in der Fertigung von TSMC in Taichung. Dazu wurde am Dienstag ein Koordinierungsbüro in Taipeh eröffnet. Die TU Dresden wird das Büro für alle sächsischen Hochschulen betreiben.