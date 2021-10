Sachgeschichten live Große Party für die Zukunft - die Maus öffnet Türen in Sachsen

Lach- und Sachgeschichten mit der Maus können Kinder am Sonntag in Sachsen live erleben. Beim Entdeckertag an verschiedenen Orten öffnet die Fernsehmaus Türen, hinter denen sich zukunftsträchtige Ideen und Projekte verbergen. Live reinschnuppern und Fragen stellen ist ausdrücklich erwünscht, nachdem der Aktionstag im vorigen Jahr coronabedingt nur online stattfinden konnte.