Der TÜV hat sich Werkstattberichte von rund 9,6 Millionen Autos angesehen. Fazit: Die Mängelquote sinkt bundesweit. Und am niedrigsten ist sie in Sachsen. Bildrechte: Colourbox.de

Sachsen hat mit 16,3 Prozent die geringste Mängelquote an Autos im Vergleich mehrerer TÜV SÜD-Regionen. Auf Rang zwei folgt Bayern (18,8 Prozent Mängelquote), dahinter Baden-Württemberg (21 Prozent). Das geht aus dem TÜV-Report 2022 hervor. Darin ziehen die Verkehrsexperten insgesamt eine gute Bilanz bei der Sicherheit von Autos auf deutschen Straßen. Die durchschnittliche Quote der erheblichen Mängel ist um zwei Prozentpunkte auf 17,9 Prozent gesunken.

Die aktuelle Sicherheitsbilanz hat nach Einschätzung des Leiters Service bei der Division Mobility TÜV SÜD, Jürgen Wolz, auch die Corona-Krise mitgeprägt. Pandemiebedingt seien die Menschen seltener Auto gefahren. Und: Das Mobilitätsverhalten der Bundesbürger verändert sich. "Car-Sharing, Abo-Fahrzeuge oder Dauervermietung - für solche Fahrzeuge gibt es Wartungsverträge. Mehr Wartung und geringere Laufleistungen in der Gesamtflotte haben zur Verbesserung der Mängelquote beigetragen", urteilte Wolz.

Umgangssprachlich nennen die Deutschen den farbigen Aufkleber auf dem hinteren Nummernschild TÜV-Plakette. Sie zeigt an, wann die nächste Hauptuntersuchung (HU) des Autos fällig ist. Bildrechte: imago/localpic

Als Problembereiche gelten dagegen weiterhin Beleuchtung und Fahrwerk. An der Beleuchtung und den Fahrwerkskomponenten habe es gegenüber vergangenen Report-Zeiträumen nur geringe Verbesserungen gegeben. "Fahrwerksmängel sind dabei keineswegs nur bei günstigeren oder ganz alten Autos zu finden. Selbst Modelle deutscher Premiumhersteller fallen nicht selten bereits in den ersten Jahren durch höhere Mängelquoten beim Fahrwerk auf", sagte der TÜV-Experte Wolz. Das liege an immer mehr Komfort und Sicherheit, mehr Fahrdynamik und daran, dass dadurch die Autos immer schwerer und komplexer würden.