"Das betrifft uns nicht. Wir sind nicht von den Restriktionen abhängig", sagt der Referatsleiter Kommunikation im Innenministerium in Sachsen, Robert Fink, und meint die Polizei in Sachsen und die Ministerien. "Wir haben zwei zertifizierte Accounts, für die wir je 84 Euro im Jahr bezahlen." Im Falle von Krisen und Großereignissen würde die jeweilige Polizeidirektion den Polizeikanal beim Nachrichtendienst nutzen und die Ministerien den des Innenministeriums. Zwei Social-Media-Teams bearbeiten die Inhalte.

Die Feuerwehr Dresden hat sich keinen verifizierten Account zugelegt und bezahlt auch keine Monats- oder Jahresbeiträge. "Wir machen normal weiter", sagt Sprecher Pierre Betrich MDR SACHSEN. Aktuell bemerkten seine Social-Media-Mitarbeiter noch keine Einschränkungen bei Twitter. Aber sie hätten mit den Kollegen in Hamburg gesprochen und sich über die Probleme der Kommunikationslücke dort während der Bombenentschärfung ausgetauscht. Auch Bürger hätten nachgefragt, ob der Feuerwehr in Dresden so etwas auch passieren könnte. "Weil in Hamburg alles über Twitter lief und dann das Limit erreicht war, gab es kurzzeitig Momente ohne Informationen. Das ist natürlich schlecht in so einer Lage", meint Betrich.