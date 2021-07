Kriminalität Übergriffe auf Rettungskräfte in Sachsen nehmen weiter zu

Ein Rettungssanitäter wird im Februar in Dresden von einem Mann angegriffen, als er auf dem Parkplatz einem Verletzten helfen will. In Leipzig wird Mitte Juni ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Verletzten von Unbekannten gestoppt, umzingelt und mit Flaschen beworfen. Einzelfälle sind das nicht. Rettungskräfte und Feuerwehrleute haben es derzeit in Sachsen nicht leicht. Sie fühlen sich während ihrer Einsätze oft bedroht oder beschimpft.