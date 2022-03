Zahnbürsten über Zahnbürsten fallen plastikblechern und gefühlt hundertfach in einen Karton. Zahnpastatuben häufen sich in einem zweiten. Daneben Kosmetiktücher, Duschbäder, Shampoos, Babyflaschen, Windeln. Jede Zahnbürste ein Mensch – was Flucht bedeutet, wird spätestens in einer Annahmestelle für Sachspenden deutlich. Besonders Babys, Kinder und hochbetagte Menschen brauchen Fürsorge, Windeln oder Hygieneprodukte. Helfer wissen: Eine Flucht erschüttert die Gewissheiten des Lebens bis in banale Alltagshandlungen. Nach ihrer Ankunft müssen viele Vertrieben erst einmal zur Ruhe kommen, bestenfalls in längerfristigen Unterkünften - in Wohnungen, in denen sie ihre Zahnbürste aufstellen können.

Für lange Zeit auf der Pritsche in riesigen Hallen übernachten, kann niemand, besonders schwer wird es für kleine Kinder und Hochbetagte. Deshalb suchen Sachsens Städte und Kreise jetzt fieberhaft Wohnungen für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Bildrechte: dpa

Doch Wohnungen zu bekommen ist schwer, besonders auf den angespannten Märkten in Dresden und Leipzig. "Viele Geflüchtete zieht es in die großen Städte", sagt Alexander Müller vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen (VDW). "Der Sog nach Leipzig und Dresden ist da, sicher auch getrieben von den ukrainischen Netzwerken vor Ort." Zusammen mit seinen Mitarbeitenden hat Müller geprüft, wie viele Wohnungen sein Verband für Geflüchtete in Sachsen zusammentrommeln konnte.

Freie Wohnungen auf dem Land

Müller erklärt dazu: "Wir können etwa 2.000 bis .3000 Wohnungen in Sachsen für Geflüchtete zur Verfügung stellen." Für die Inbetriebnahme seien teilweise nur Strom- und Gasanschlüsse nötig sowie kleine Malerarbeiten notwendig. Mit der Grundausstattung beliefen sich die Kosten dabei auf 2.500 Euro pro Wohnung, massive bauliche Veränderungen seien nicht nötig. "Das Angebot ist da", meint Müller. "Besonders im ländlichen Raum gibt es viele freie Wohnungen."

Sachsen will ab nächster Woche wöchentlich bis zu 900 Flüchtlinge aus der Ukraine auf die Landkreise und kreisfreien Städte im Freistaat verteilen. Das hat Innenminister Roland Wöller am Donnerstag angekündigt. Der CDU-Politiker sagte, bislang sei die Verteilung auf freiwilliger Ebene gelaufen, fortan geschehe das geregelt. In dieser Woche werde man etwa 500 Menschen innerhalb Sachsens verteilt haben. Darüber hinaus spreche das Land mit anderen Bundesländern über das Vorgehen. Das Nachbarland Thüringen habe bisher pro Tag 80 Geflüchtete abgenommen.

Ein kleines Mädchen spielt neben einer Gruppe Geflüchteter aus der Ukraine und einer Seniorin im Rollstuhl auf dem Hauptbahnhof Dresden. Vor allem mit kleinen Kindern wird es für Mütter in Massenunerkünften schwer. Bildrechte: dpa

"Der Wohnraum ist aktuell die größte Herausforderung bei den ukrainischen Flüchtlingen", sagt Dresdens Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke). Nach dem derzeitigen Verfahren des Königsteiner Schlüssels rechne Dresden mit 9.200 Vertriebenen, die mittel- und langfristig eine Bleibe brauchen.

Der Wohnraum ist aktuell die größte Herausforderung bei den ukrainischen Flüchtlingen. Kristin Kaufmann Sozialbürgermeisterin Dresden (Linke)

Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann: "Für jedes Angebot dankbar." Bildrechte: imago images / Sven Ellger

Bislang 25 Wohnungen in Dresden

Den Angaben zufolge übernachten derzeit etwa 1.800 Menschen in Dresdens Notunterkünften und Hotels, etwa 1.900 Menschen sind vorübergehend oder längerfristig privat untergekommen. Nur 25 Ukrainer leben bislang in Wohnungen. Hinzu kommt: "Die Hotelkapazitäten werden uns nicht mehr lange in der Größenordnung zur Verfügung stehen", fürchtet Christian Knappe vom Sozialamt Dresden. Viele Angebote stünden nur noch bis Ostern bereit. Nur ein geringer Teil gelte auch darüber hinaus.

Dresden will weitere 400 Wohnungen anmieten