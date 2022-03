Stefan Schandera, Unternehmer aus Dresden, hat mit Geschäftspartnern Busse für die Ukraine gekauft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Doch einfach los und über die Grenze fahren – so läuft das auch in Kriegszeiten nicht. "Gerade mit der ganzen Militäradministration werden Gesetze viel härter verfolgt", sagt Stefan Schandera. Es sei nicht das große Chaos und nicht jeder könne tun und machen, was er wolle. Es sei eher das Gegenteil. "Und am Ende geht es immer darum, zu wissen, was wird da wirklich gebraucht? Wie sind die Wege? Was sind die Dokumente, die man braucht? Welche Gesetze muss man befolgen? Es ist eine Menge Papierkram."