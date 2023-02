Überfall auf Ukraine Sachsen und Ukrainer gedenken der Opfer mit Gebeten, Kerzen und Demos

Am Freitag war es ein Jahr her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Daran wurde sachsenweit mit Veranstaltungen erinnert. Es gab Friedensgebete, Gedenkminuten, Friedens- und Freiheitsappelle von Ukraininnen, Menschenketten, Demos und Ansprachen. In Dresden wurde der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko per Video zugeschaltet. Vielerorts leuchteten am Freitagabend dann Gebäude in den Landesfarben der Ukraine: blau und gelb.