Die Landwirte in Sachsen rechnen nicht damit, dass aufgrund des Krieges in der Ukraine Lebensmittel in größerem Ausmaß in Deutschland knapp werden. Das sagte Peter Köhler vom regionalen Bauernverband Mittel- und Westsachsen MDR SACHSEN. Dass die Regale in den Supermärkten teilweise leer seien, liege an den Hamsterkäufen. Diese habe es schon wegen der Corona-Pandemie gegeben.