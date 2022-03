Ein Rucksack, ein Koffer in der einen und ein Kind an der anderen Hand - so kommen derzeit etliche Geflüchtete aus der Ukraine am Bahnhof in Görlitz an. Es ist ein erschütterndes Bild: Das Nötigste verpackt in zwei Taschen, Hunderte Kilometer entfernt von der Heimat - doch immerhin in Sicherheit. Wer nicht privat in Sachsen unterkommt, wird in der Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig-Mockau untergebracht, teilte die Landesdirektion mit.