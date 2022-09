Arbeitsagentur Rund 900 Ukrainern in Sachsen seit März Jobs vermittelt

Erschwerend bei der Arbeitsvermittlung sei jedoch der hohe Anteil an Frauen (75 Prozent) unter den ukrainischen Geflüchteten. Diese müssten häufig ihre Kinder betreuen, weswegen keine Zeit für Arbeit und Sprachkurse bleibe. Deswegen solle hier bei der Kinderbetreuung angesetzt werden. Zudem sollen ukrainischen Geflüchteten gute Jobs geboten werden, erklärt Vollgold: "Wir wollen vermeiden, dass sie in Helferjobs gehen."

Dennoch gibt weiterhin Probleme bei der Integration. Für die ukrainischen Geflüchteten ist die sprachliche Barriere ein großes Hemmnis, sagte Natalija Bock. Die gebürtige Ukrainerin lebt seit 25 Jahren in Dresden. Seit Kriegsbeginn engagiert sich die Dolmetscherin in einem Hilfsnetzwerk für ihre Landsleute. Ein großes Problem sei der Mangel an Dolmetschern: "Wir sind als Dolmetscher an unseren Kapazitätsgrenzen." Übersetzer werden unter anderem bei der Vermittlung in den Jobcentern gebraucht, sagte Bock: "Die Menschen müssen einen Sprachmittler an der Seite haben, gerade wenn es um Arbeitsvermittlung geht."