Rund fünf Wochen nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine wünschen sich viele Ehrenamtliche in Sachsen inzwischen selbst Unterstützung. Man sehe, dass die Hilfsbereitschaft sinke, sagte Boris Parasochka von der Initiative "Leipzig Helps Ukraine" am Montag in einer Runde mit Ministerpräsident Michael Kretschmer. Dieser hatte Vertreter der Ukraine-Hilfe zu einer Runde in die sächsische Staatskanzlei eingeladen, an der auch weitere Mitglieder der Landesregierung teilnahmen. Parasochka sagte, dass die Initiative aus 70 Freiwilligen im Team bestehe.