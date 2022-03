Doch bevor die Kinder in den Schulalltag integriert werden können oder anfangen, Deutsch zu lernen, müssten sie sich zuerst an ihr neues Umfeld gewöhnen, sagt Anett Werner von der Karl-Liebknecht-Grundschule in Leipzig im Gespräch mit MDR SACHSEN. "Es kommt auch drauf an, wie lange die Kinder auf der Flucht waren, ob sie die Angriffe miterlebt haben, oder vorher flüchten konnten", so die Schulleiterin. In die Kinder hineinschauen sei schwer, ergänzt sie. Zudem dürften sie "tief im Inneren" von den Erfahrungen traumatisiert sein.