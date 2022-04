Die Hälfte der Westen gehe an sechs ukrainische Partnerstädte von sächsischen Kommunen. Die andere Hälfte werde durch einen sächsischen Hilfsverein an dessen ukrainische Partner übergeben, hieß es. Die Westen sollen in mehreren Teillieferungen, die noch im Laufe der Woche beginnen, in die Ukraine transportiert werden. Sie seien bereits im Logistiklager einer internationalen Hilfsorganisation zusammengetragen. Die Organisation sei aber nicht für den Transport zuständig und auch sonst in keiner Weise mit der Verteilung der Schutzwesten betraut.