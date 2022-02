Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat angesichts des Konflikts in der Ukraine seine Solidarität mit der Partnerstadt Kiew ausgedrückt. In einem Videostatement sagte Jung am Donnerstagmorgen, man stehe an der Seite der "Freundinnen und Freunde in Kiew." Das Video wurde kurz vor dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ostukraine veröffentlicht.