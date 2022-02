An der polnischen Grenze werden bereits Unterstützerstrukturen aufgebaut, sagt Ilko Keßler, Fachbereichsleiter Migration bei der AWO. "Wir wissen, wenn an der polnischen Grenze Menschen sind, dann dauert das sieben oder acht Stunden bis wir diese Menschen auch an der sächsischen Grenze haben", so Keßler. "Wir rechnen damit, dass schon ab dem heutigen Tag Menschen den Weg nach Sachsen finden werden."