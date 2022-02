Die sächsische Landesregierung bereitet sich auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. Das Innenministerium erklärte auf Anfrage von MDR Sachsen, der Freistaat könnte die Kapazitäten der Erstaufnahme-Einrichtungen kurzfristig erweitern. Zurzeit gibt es etwa 2.300 freie Plätze in den sächsischen Erstaufnahme-Einrichtungen.



Das Innenministerium arbeitet nun an einem Verfahren, um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Nach geltendem Recht dürfen Ukrainer ohne Visum für 90 Tage in die Europäische Union einreisen. Dafür benötigen sie aber einen biometrischen Pass, den laut Menschenrechtsorganisation Pro Asyl nur sehr wenige Ukrainer besitzen.



In Sachsen leben etwa 7.000 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Der sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth hatte am Donnerstag erklärt, er rechne bei den Flüchtlingen in erster Linie mit Angehörigen der hier lebenden Ukrainer.