Der Leipziger Gasversorger VNG hat sich schockiert über den Einmarsch Russlands in die Ukraine gezeigt, sieht die Gasversorgung kurz- und mittelfristig jedoch gedeckt. "Die Gasflüsse aus Russland kommen weiter zuverlässig an, daran hat sich heute auch nichts geändert", sagte ein Sprecher noch am Donnerstag. Man müsse die Situation jedoch genau beobachten.