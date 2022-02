Neben den konkreten Aufgaben für die Soldatinnen und Soldaten könnte aber auch die Zivilbevölkerung die Auswirkungen der erhöhten Nato-Präsens in Osteuropa zu spüren bekommen. Wie das Landeskommando mitteilte, seien bereits in den vergangenen Tagen erste US-amerikanische Truppen für eine Übung in Osteuropa über Sachsens Hauptverkehrsadern nach Polen verlegt worden. Der Flughafen in Dresden wird dabei immer wieder als Tankstopp genutzt, so auch am Donnerstag.