Wären am Sonntag Landtagswahlen in Sachsen, bliebe die CDU stärkste Kraft im Freistaat. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des MDR hervor. Demnach liegt die CDU bei der aktuellen Sonntagsfrage bei 27 Prozent. Im Vergleich zum August 2021 verliert sie damit deutlich (-8 Prozentpunkte). Als zweitstärkste Kraft folgt die AfD mit 24 Prozent (+3). Die an der Landesregierung beteiligte SPD legt leicht zu und kommt auf 13 Prozent (+2). Die Grünen - ebenfalls Koalitionspartner im Freistaat - können sich minimal auf 8 Prozent verbessern (+1).



Die Linke käme unverändert zu August 2021 auf 10 Prozent. Die FDP, die 2019 an der Mandatsschwelle gescheitert ist, würde derzeit mit 7 Prozent (+1) in den Landtag einziehen. Die Freien Wähler würden die Mandatsschwelle mit 3 Prozent (-1) verfehlen. Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 8 Prozent.