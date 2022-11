Im Jahr 2015 sind besonders viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen – insgesamt waren es 2,1 Millionen. In diesem Jahr könnte die Zahl der Geflüchteten noch höher liegen. Der überwiegende Teil der MDRfragt-Teilnehmenden – 70 Prozent – ist nicht der Ansicht, dass Deutschland aufgrund der Erfahrungen aus den Jahren 2015 und auch 2016 heute besser auf die Aufnahme Geflüchteter vorbereitet ist. Ein knappes Viertel denkt das dagegen schon.

Zuletzt haben Proteste auch gegen Geflüchtete zugenommen, in Bautzen wurde vor Kurzem auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft ein Brandanschlag verübt. 81 Prozent der MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer glauben, dass es in den kommenden Wochen und Monaten in Deutschland zu einer ähnlichen Anti-Flüchtlings-Stimmung wie 2015 kommen könnte. 13 Prozent sind nicht dieser Meinung.