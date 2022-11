Schaut man auf die konkreten Forderungen Kretschmers in Bezug auf die Russlandpolitik, begrüßen 75 Prozent der sächsischen Befragungsteilnehmenden die Forderung nach mehr diplomatischen Verhandlungen mit Russland. Rund ein Fünftel findet das dagegen falsch.

Auch den Aspekt, dass Sachsens Ministerpräsident die Sanktionen gegen Russland in Frage stellt, befürworten 67 Prozent der Befragungsteilnehmenden. Ein knappes Drittel kann dem nichts abgewinnen.

Was sie an Michael Kretschmer schätzen bzw. kritisieren, schreiben die Befragungsteilnehmenden in den Kommentaren: