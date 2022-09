Mehr als 90 Prozent der Befragten halten die Demokratie für eine gute Regierungsform. Bei Nachfragen allerdings, wie die Demokratie in der deutschen und sächsischen Praxis funktioniert, sinken die Werte auf 61 Prozent. Am zufriedensten sind die Leipziger (66 Prozent), am unzufriedensten die Oberlausitzer (55 Prozent Zustimmung zur Politikpraxis in Sachsen). Allerdings wurde der "Sachsen-Monitor" von November 2021 bis Mitte März 2022 erhoben, so dass die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und die Energiekrise noch nicht mit einflossen.